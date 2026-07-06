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Afyon'da geleneksel aşure etkinliği

Afyon'da geleneksel aşure etkinliği
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Afyonkarahisar'da Altınokta Körler Derneği, muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenledi. Yasin okunup dualar edildikten sonra katılımcılara aşure ikram edildi. Dernek Başkanı Hakan Erdoğan, etkinliğin birlik ve beraberliği pekiştirdiğini vurguladı.

Afyonkarahisar'da muharrem ayı dolayısıyla geleneksel aşure etkinliği düzenlendi.

Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesi tarafından, dernek binasında gerçekleşen etkinlikte, vefat eden üyeleri ve şehitler için Yasin-i Şerif okundu.

Duaların ardından katılımcılara aşure ikram edildi.

Dernek Başkanı Hakan Erdoğan, aşure günlerinin birlik, beraberlik ve dayanışmanın arttığı günler olduğunu belirterek, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Arif Yavuz
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