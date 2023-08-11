Afyonkarahisar polisinden asayiş ve trafik denetimi Afyonkarahisar'da polis ekipleri tarafından vatandaşların huzur ve güvenliğine yönelik asayiş ve trafik denetimi yapıldı.

Afyonkarahisar polisinden asayiş ve trafik denetimi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da polis ekipleri tarafından vatandaşların huzur ve güvenliğine yönelik asayiş ve trafik denetimi yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı yunus ekipleri tarafından kent meydanında vatandaşların huzur ve güvenliğine yönelik uygulama yapıldı. Uygulama çerçevesinde ekipler durdurdukları araçlarda bulunan kişilere Genel Bilgi Taraması yaptı. Denetimde ayrıca sürücüllerin evrak kontrolleri de yapıldı. Evrak eksikliği olan sürücülere ilgili trafik kanunları uyarınca cezai işlem uygulandı.