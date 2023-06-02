Afyonkarahisar'da Arkadaşların Tartışması Kanlı Bitti

Arkadaşların tartışması kanlı bitti

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da kiraladıkları otomobilde tartışan arkadaşların tartışması kanlı bitti. Pompalı tüfekle arkadaşını yaralayan şahıs yakalandı.

Afyonkarahisar'da bir araç kiralayan arkadaşlar arasında aldıkları alkol ve uyuşturucunun da etkisiyle tartışma çıktı. 21 yaşındaki U.T. 20 yaşındaki arkadaşı S.A.'yı pompalı tüfekle yaraladı.

İddiaya göre, Güvenevler Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin yanında kiraladıkları otomobille gezen S.A, U.T. ile A.A.Z. alkol ve uyuşturucunun etkisiyle birbirleriyle şakalaşmaya başladı.

Olayın küfür ve tartışmaya dönüşmesi üzerine araçtan inen U.T, eline geçirdiği pompalı tüfekle S.A'ya ateş etti.

Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği S.A, bir anda yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırılan S.A'nın hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Polis ekipleri, U.T'yi Atatürk Caddesi üzerinde gözaltına aldı, pompalı tüfeğe de el koydu.

Ekipler ayrıca, gençlerin kiraladığı otomobilde ve şüphelilerin üst aramasında yaptığı aramada 485 uyuşturucu hap ele geçirdi ve adli işlem yaptı.