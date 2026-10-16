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Afyonkarahisar'da Altınokta Körler Derneği üyelere 60 beyaz baston dağıttı

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Afyonkarahisar'da Altınokta Körler Derneği'nin 20 gün önce başlattığı kampanya kapsamında 60 beyaz baston, görme engelli dernek üyelerine dağıtıldı. Dernek Başkanı Hakan Erdoğan, bağımsız ve özgürce dolaşmaya vesile olan bastonlar için destek veren herkese teşekkür etti.

Afyonkarahisar'da görme engelli 60 kişiye beyaz baston dağıtıldı.

Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Hakan Erdoğan, dernek binasında düzenlenen programda, 20 gün önce beyaz baston kampanyası başlattıklarını belirtti.

Görme engelliler için beyaz bastonun önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan,"Kampanya kapsamında temin ettiğimiz 60 beyaz bastonu, dernek üyelerimize dağıttık. Bağımsızca ve özgürce dolaşmamıza vesile olan beyaz bastonlar için destek veren herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Program, Türk Sanat Müziği konserinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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