Afyonkarahisar'da Ağabeyinin Yerine Oy Kullanmak İsteyen Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da başkasının yerine oy kullanmaya çalışan bir şahıs, müşahitler tarafından yakalandı. Şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahıs kendini, "Yanlış kimlik verdim" diye savundu.

Ali Çağlar Anadolu Lisesi'nde meydana gelen olayda, oy kullanmak için okula gelen H.Ö. isimli şahıs görevlilere ağabeyi V.Ö.'nün kimliğini vererek oy kullanmak istedi. Bu sırada durumu fark eden görevliler, şahısla tartışmaya başladı.

GÖZALTINA ALINDI

Ardından okuldaki görevli polisleri çağıran müşahitler şahıs hakkında tutanak tutarak şüpheli şahsı polise teslim etti. Gözaltına alınan şahıs karakola götürüldü.

"YANLIŞ KİMLİK VERDİM"

Görevliler ile tartışan şahıs ise kendisini "Yanlış kimlik verdim" diyerek savundu. Şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.