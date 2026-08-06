Afyonkarahisar'da 4 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümünde 5 gözaltı

Afyonkarahisar'da yüksekten düştüğü iddiasıyla hastaneye kaldırılan erkek çocuğun şüpheli ölümüyle ilgili aralarında annesinin de bulunduğu 5 zanlı gözaltına alındı.

Işıklar beldesinde 4 yaşındaki Y.E.Y, 24 Ocak'ta annesi Z.K. ile üvey dedesi M.K. tarafından yüksekten düştüğü iddiasıyla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

İlk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne sevk edilen çocuk müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, çocuğun düştüğü öne sürülen yerde inceleme yaptı. İncelemelerin ardından ölümün şüpheli bulunması üzerine Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi detaylı çalışma başlattı.

Hastane raporlarında çocuğun vücudunda darbeye bağlı iz ve kırıklar bulunduğunun, bu nedenle ölümün yüksekten düşmeye bağlı olmadığının tespit edilmesi üzerine ekipler harekete geçti.

Aile üyeleri de çelişkili ifadelerde bulununca anne Z.K, ikinci eşi B.K, kayınpederi M.K, kayınvalidesi A.K. ve kayınbiraderi S.K. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA