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Evde tüfekle oynayan 11 yaşındaki çocuk kazara annesini öldürdü

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Afyonkarahisar'da 11 yaşında bir çocuk evde oynadığı tüfeğin kazara ateş alması sonucu annesini vurdu. Hastaneye kaldırılan kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Afyonkarahisar'da 11 yaşındaki oğlunun elindeki tüfeğin ateş alması sonucu vurulan anne hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ELİNDEKİ SİLAH KAZARA ATEŞ ALDI

İddiaya göre, Çıkrık beldesindeki evlerinin odasında asılı tüfekle oynayan B.H.K, elindeki silahın kazara ateş alması sonucu annesi T.K'yi (41) vurdu.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Evdeki diğer çocuğun durumu babasına bildirmesi üzerine sağlık ekiplerinden yardım istendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırılan kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (10)

Tarkan Nedirönündensarkan:

Allah rahmet etsin. çocuğa da ömür boyu sabır versin. anne katili damgasıyla yaşamak çok zor olacak. asıl silahı ve fişeği bir arada evde tutan babaya bir güzellik yapmak lazım!

56
0
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YalancıSavar:

Silahı ev de neden dolu tutarsınzı ki? unuttunuz mu? yani son derece dikkat etmek lazım.

52
2
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Hasan Turk:

Kaderin boyleside cok agir cocuk psikolojik destek almali

27
1
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sade vatandaş:

daha öncede onlarca evde silah kazalarında ölenler olduğunu söylemiştim ama anlaşılan böyle duyarsızlar tedbirsizler yüzünden ölen ölmeye devam edecek evde silah varsa yasal olmalı kilit altında olmalı ben çocuklar büyüdüğü halde evde keskin bıçak bile bulundurmuyorum

25
2
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Demir Acer:

Çocuğun elinde silah ne gezer

14
1
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ARSLANOĞLU Hakan:

Çocuk cezaevinde büyüyecek. Ne zor bir kader.

2
3
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SMMM:

AFYON ÇOK NORMAL

1
3
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Erdal_19:

Afyon,Yozgat, Adana,Konya,İzmir,Ankara buralardan gelen haberleri okumadan geçiyorum

1
3
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ekolojixx a:

Doğululara kızıyorum Bağcılarda 11 ile 17 Yaşalar arasındaki çocuklara silah emanet ediliyor evlerde silah bulundurmanız gerekiyorsa kilitli saklama alanı yapılması gerekiyor

4
0
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şahin yılmaz:

evde oynadığı tüfek! ilginç

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0
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