Haberler

Afyonkarahisar'da Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Yaralandı, Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir internet kafede çıkan kavgada 18 yaşındaki B.A., R.U. tarafından bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, B.A.'yı hastaneye kaldırdı. R.U. ise kaçtı ancak polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 1 gencin bıçakla yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçedeki bir internet kafede R.U. ile B.A. (18) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada R.U, B.A'yı bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

B.A. Sandıklı'da yapılan ilk müdahalenin ardından Kütahya'daki bir hastaneye sevk edildi.

Olayın ardından kaçan R.U. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen R.U. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Ünlüsoy
Mahmud Ahmedinejad öldürüldü

İran'ı sarsacak bir haber daha: Ahmedinejad da öldürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump zafer naraları atsa da ülkesinde işler iyiye gitmiyor

Trump zafer naraları atsa da ülkesinde işler iyiye gitmiyor
Taliban, ABD-İran savaşında tarafını seçti

Taliban, ABD-İran savaşında tarafını seçti
Herkes Ahmedinejat'ın geçmişteki Mossad ile ilgili ifadelerini paylaşıyor

Herkes Ahmedinejat'ın geçmişteki bu sözlerini paylaşıyor
Kuzey Kore'den İran'a yönelik saldırılara kınama

Dünya sessizken kral çıplak diyen birileri var: Gangsterce
Trump zafer naraları atsa da ülkesinde işler iyiye gitmiyor

Trump zafer naraları atsa da ülkesinde işler iyiye gitmiyor
Tüm gözler İran'a çevrilmişken Kim Jong-un'dan sürpriz bir çıkış geldi

Gözler İran'a çevrilmişken Kim'den sürpriz bir çıkış geldi
İran yeniden düğmeye bastı: Tel-Aviv başta olmak üzere İsrail genelinde sirenler çalıyor

İran yeniden düğmeye bastı