Afyonkarahisar'da Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Yaralandı, Şüpheli Tutuklandı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir internet kafede çıkan kavgada 18 yaşındaki B.A., R.U. tarafından bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, B.A.'yı hastaneye kaldırdı. R.U. ise kaçtı ancak polis tarafından yakalanarak tutuklandı.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 1 gencin bıçakla yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçedeki bir internet kafede R.U. ile B.A. (18) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada R.U, B.A'yı bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
B.A. Sandıklı'da yapılan ilk müdahalenin ardından Kütahya'daki bir hastaneye sevk edildi.
Olayın ardından kaçan R.U. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen R.U. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.