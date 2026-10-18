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Afyonkarahisar Çobanlar'da kuyuya düşen büyükbaş, iş makinesiyle kurtarıldı

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Afyonkarahisar Çobanlar'da kuyuya düşen büyükbaş, iş makinesiyle kurtarıldı
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Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde, Göynük köyünde kuyuya düşen büyükbaş, AFAD ve ilgili kurum ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Ekipler, iş makinesi yardımıyla kuyuda mahsur kalan hayvanı çıkararak sahibine teslim etti.

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde kuyuya düşen büyükbaş kurtarıldı.

Göynük köyünde büyükbaş hayvanın kuyuda mahsur kaldığı ihbarı üzerine AFAD ve ilgili kurum ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ekipler iş makinesi yardımıyla kuyuda mahsur kalan hayvanı kurtararak sahibine teslim etti.

Kaynak: AA
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