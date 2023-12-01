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Afyonkarahisar Belediyesi Engellilere Tekerlekli Sandalye Hediye Etti

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Afyonkarahisar Belediyesi, 13 engelliye tekerlekli sandalye hediye etti. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, engellilere desteklerinin devam edeceğini belirtti.

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından 13 engelliye tekerlekli sandalye hediye edildi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, kurum yemekhanesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, engellilerin hayatını kolaylaştıracak her alanda yer aldıklarını söyledi.

Kurum olarak engelli bireylere yönelik destek vermeye devam edeceklerini aktaran Zeybek, "Göreve geldiğimiz andan itibaren sizleri hiçbir zaman kendimizi sizlerden farklı görmedik, ayrı tutmadık. Sizlerin yanında olmaya gayret sarf ettik. Elimizden geldiği kadar sizlerden gelen her türlü talebe de cevap vermeye çalıştık. Sizleri seviyoruz, her daim yanınızdayız."ifadesini kullandı.

Afyonkarahisar Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Faruk Özkara da desteklerinden dolayı Zeybek'e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından 13 engelliye tekerlekli sandalyeleri teslim edildi.

Törene, Zeybek'in yanı sıra, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Betül Büyükkılıç, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Numan Yöner, daire müdürleri, engelliler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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