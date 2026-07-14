Başkan Köksal'dan 15 Temmuz Mesajı

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Köksal, mesajında, 15 Temmuz 2016 gecesinde ülkenin birlik ve beraberliğine, demokrasiye ve millet iradesine yönelik hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kalındığını belirtti.

Milletin canı pahasına gösterdiği kararlı duruşla bu girişime geçit vermediğini ve devletine, bayrağına ve geleceğine sahip çıktığını aktaran Köksal, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' sözü, milletimizin tarih boyunca benimsediği en güçlü ilkelerden biridir. Demokrasiye sahip çıkmak da milli egemenliğe sahip çıkmaktır. Bu değerleri korumak hepimizin ortak sorumluluğudur.15 Temmuz gecesi milletimizin ortaya koyduğu kararlılık, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı çağrı doğrultusunda verilen ortak mücadeleyle birlikte, demokrasimize sahip çıkma iradesinin en önemli göstergelerinden biri olmuştur. O gece yazılan destan, milletimizin birlik olduğunda hiçbir gücün karşısında duramayacağını bir kez daha göstermiştir."

Köksal, "Birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz en büyük gücümüzdür. Bu duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."ifadesini kullandı.