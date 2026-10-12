Haberler

Afyonkarahisar Barosu Başkanı İpek Yılmaz Göktürk, 532 oyla yeniden başkan seçildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar Barosu Başkanlığı'nda yapılan seçimde mevcut başkan İpek Yılmaz Göktürk, tek listeyle aday olduğu seçimde 532 oy alarak yeniden başkan seçildi. Göktürk, ilk günkü heyecanla çalışacağını belirterek seçime katkı sağlayan meslektaşlarına teşekkür etti.

Afyonkarahisar Barosu Başkanı İpek Yılmaz Göktürk, yeniden başkan seçildi.

Baro Başkanlığı'nda yapılan seçimlerde mevcut başkan Göktürk, tek listeyle aday oldu.

Göktürk, 532 oy alarak seçimi kazandı.

Gazetecilere açıklama yapan Göktürk, ilk günkü heyecanla çalışmalarına devam edeceğini söyledi.

Göktürk, "Bu demokrasi şölenine katılan, katkı sağlayan, destek veren meslaktaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İnşallah Afyonkarahisar Barosunun daha güzel günlerde meslaktaşlarımızla bir araya geleceğimizden eminim." dedi.

Kaynak: AA
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
Kredi kartıyla otomatik ödeme yapanlar iki kez düşünsün

Kartla otomatik ödeme yapanlar yandı!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ukrayna'dan gelen yumurtalarda salmonella alarmı! Raflardan toplatılıyor

Yumurtada büyük tehlike! O markanın ürünleri raflardan toplatılıyor
Galatasaray'da İlkay Gündoğan sessizliğini bozdu! Ayrılık kararını açıkladı

Galatasaray'ın yıldızından gece yarısı ayrılık açıklaması
17 yaralının olduğu kaza kamerada! Vali dayanamadı tek cümle söyledi

17 yaralının olduğu kaza kamerada! Vali dayanamadı tek cümle söyledi
İzleyenleri ikiye bölen görüntü

Tartışma yaratan görüntü
Özlem Özdil ile Eray Temiz nişanlandı

Ünlü türkücü nişanlandı, paylaştığı fotoğrafı gören tanıyamadı
Meme estetiği yaptıran kadın kabusu yaşadı: Ciddi giden ilişkim bitti

Meme estetiği yaptıran kadın kabusu yaşadı: Ciddi giden ilişkim bitti
KYK burs ve kredi başvuruları başladı! Son gün 16 Ekim

KYK burs ve kredi başvuruları başladı