Afyonkarahisar Barosu Başkanı İpek Yılmaz Göktürk, 532 oyla yeniden başkan seçildi

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Afyonkarahisar Barosu Başkanı İpek Yılmaz Göktürk, yeniden başkan seçildi.

Baro Başkanlığı'nda yapılan seçimlerde mevcut başkan Göktürk, tek listeyle aday oldu.

Göktürk, 532 oy alarak seçimi kazandı.

Gazetecilere açıklama yapan Göktürk, ilk günkü heyecanla çalışmalarına devam edeceğini söyledi.

Göktürk, "Bu demokrasi şölenine katılan, katkı sağlayan, destek veren meslaktaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İnşallah Afyonkarahisar Barosunun daha güzel günlerde meslaktaşlarımızla bir araya geleceğimizden eminim." dedi.

Kaynak: AA