Afyonkarahisar Barosu Başkanı İpek Yılmaz Göktürk, 532 oyla yeniden başkan seçildi

Afyonkarahisar Barosu Başkanı İpek Yılmaz Göktürk, 532 oyla yeniden başkan seçildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar Barosu Başkanlığı'nda yapılan seçimde mevcut başkan İpek Yılmaz Göktürk, tek listeyle aday olduğu seçimde 532 oy alarak yeniden başkan seçildi. Göktürk, ilk günkü heyecanla çalışacağını belirterek seçime katkı sağlayan meslektaşlarına teşekkür etti.
Afyonkarahisar Barosu Başkanı İpek Yılmaz Göktürk, yeniden başkan seçildi.
Baro Başkanlığı'nda yapılan seçimlerde mevcut başkan Göktürk, tek listeyle aday oldu.
Göktürk, 532 oy alarak seçimi kazandı.
Gazetecilere açıklama yapan Göktürk, ilk günkü heyecanla çalışmalarına devam edeceğini söyledi.
Göktürk, "Bu demokrasi şölenine katılan, katkı sağlayan, destek veren meslaktaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İnşallah Afyonkarahisar Barosunun daha güzel günlerde meslaktaşlarımızla bir araya geleceğimizden eminim." dedi.
Kaynak: AA