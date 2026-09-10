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Afyonkahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

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Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar - Kütahya kara yolundaki uygulama noktasında bir hafif ticari aracı durdurdu.

Ekipler, araçtaki valizlerde 16 kilo 750 gram uyuşturucu ile 76 bin sentetik hap ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan sürücü Ö.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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