Afyon haberleri | AFYONKARAHİSAR'DA KIRIM GEÇİREN UÇAĞIN ENKAZI KALDIRILIYOR

Gelen Afyon haberine göre Afyonkarahisar'da, Kocatepe Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği'ne acil iniş yapmak istediği sırada kırım geçiren Hava Meydan Komutanlığı'na ait Cessna 172 tipi eğitim uçağının enkazının kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Afyonkarahisar'da, Kocatepe Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği'ne acil iniş yapmak istediği sırada kırım geçiren Hava Meydan Komutanlığı'na ait Cessna 172 tipi eğitim uçağının enkazının kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Afyonkarahisar'da Hava Meydan Komutanlığı'na ait 'TC- DBU' kuyruk numaralı Cessna 172 tipi eğitim uçağı, dün saat 20.00 sıralarında, Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Araştırma Çiftliği'ne acil iniş yapmak istediği sırada kırım geçirdi. Uçakta bulunan ve yaralanan kimliği açıklanmayan pilot ve öğrencisi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan açıklamada, Akşam saatlerinde Hava Meydan Komutanlığı'na ait Cessna 172 tipi eğitim uçağı, uçuş esnasında zorunlu iniş yapmıştır. Herhangi can kaybının olmadığı kazada, maddi hasar meydana gelmiştir. Pilotlarımızın sağlık durumları iyi olup ayakta tedavileri sürdürülmektedir denildi.

VALİ YİĞİTBAŞI YARALILARI ZİYARET ETTİ

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, tedbir amaçlı gözetim altında bulunan pilot ve öğrencisini hastanede ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Genel durumlarının iyi olduğu gözlenen pilot ve öğrencinin, gözetim süreleri bitince taburcu edildiği öğrenildi.

KAZA KIRIM EKİBİ OLAY YERİNDE

Olayın ardından bu sabah saatlerinde bölgeye Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan kaza kırım ekipleri yönlendirildi. Bölgede geniş kapsamlı inceleme yapan ekipler, enkazın kaldırılması için çalışma başlattı. Kırıma uğradığı noktada boş bir su kanalı bulunan uçağın sol kanadının kaza sırasında parçalandığı gözlemlendi. Kırımla ilgili çalışmanın sürdürülüğü belirtildi.