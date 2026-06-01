Afyonkarahisar'da "Savunma Teknolojileri ve Tarihimizin Dönüm Noktaları" konferansı düzenlendi

Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde düzenlenen konferansta TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, savunma sanayiinin tarihsel gelişimini anlatarak KAAN motorunun F16 motoruna göre yüksek irtifada yüzde 80 daha fazla güç ürettiğini açıkladı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) tarafından Atatürk Kongre Merkezi'nde düzenlenen konferansta konuşan TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, binlerce yıl boyunca kılıç ve ok gibi araçlardan ibaret olan savunma sanayiinin, sanayi devrimi ile uçak, İHA ve füze gibi gelişmiş teknolojilere evrildiğini anlattı.

Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak savaşların niteliğinin de büyük bir değişime uğradığını belirten Akşit, "Eskiden savaşlar göğüs göğüse, kılıç kılıca yapılırdı. Karşınızda düşmanı görürdünüz. Sonra tüfek icat edildi, mesafeler uzadı. Herkes sipere girdi ve siperler arasındaki mesafe, eski savaşlardaki yakın dövüşe kıyasla çok daha uzak bir hal aldı. Yüksek irtifaya çıkıldığı zaman motorların gücü düşüyor. Yeni geliştirdiğimiz KAAN motoru, F16 motoruna göre yüksek irtifada yüzde 80 daha fazla güç üretiyor. Neredeyse 2 katı." ifadelerini kullandı.

Konferansa, Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yalçın Tecimer, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Mehmet Karakaş, öğrenciler, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA / Canan Tükelay
