AFYONKARAHİSAR'da otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. 5 aracın karıştığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Afyonkarahisar- Konya kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre; otomobil sürücüsü, arkadan gelen ambulansa yol vermek için ani manevra yaptı. Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, karşı şeritte kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı. 5 aracın hasar gördüğü kazada, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Afyonkarahisar- Konya kara yolundaki trafik akışı durma noktasına gelirken, uzun araç kuyrukları oluştu. Ulaşımın kontrollü olarak sağlandığı yolda araçların kaldırılması ile trafik akışı normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı