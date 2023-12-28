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Afşin'de deprem hasarlı binalar yıkılıyor

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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları devam ediyor. İlçe merkezinde, ağır hasar alan ve yıkım kararı verilen yapılar kontrollü şekilde yıkılıyor. Bu kapsamda, ekiplerin çevresinde güvenlik önlemi aldığı Afşinbey Caddesi'nde bulunan 7 katlı binanın yıkımı gerçekleştirildi. Yıkım sonrası kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşınıyor.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları devam ediyor.

İlçe merkezinde, ağır hasar alan ve yıkım kararı verilen yapılar kontrollü şekilde yıkılıyor.

Bu kapsamda, ekiplerin çevresinde güvenlik önlemi aldığı Afşinbey Caddesi'nde bulunan 7 katlı binanın yıkımı gerçekleştirildi.

Yıkım sonrası kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşınıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Afşin Yıkım Deprem Güvenlik Yaşam Güncel Haberler

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