ORSAM'da 'Afrika Boynuzu'nda Avrupa Birliği: Fırsatlar ve Zorluklar' paneli düzenlendi
ORSAM, Afrika Boynuzu ve Kızıldeniz havzasındaki jeopolitik krizleri ele almak üzere bir panel düzenledi. Panelde güvenlik sorunları, savaş ekonomileri ve yerel çözümler tartışıldı.

Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM), Afrika Boynuzu ve Kızıldeniz havzasında yaşanan jeopolitik, güvenlik ve yönetişim krizlerini ele almak amacıyla "Afrika Boynuzu'nda Avrupa Birliği : Fırsatlar ve Zorluklar" başlıklı panel düzenledi.

ORSAM Genel Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panelin moderatörlüğünü ORSAM Başkanı Kadir Temiz üstlenirken, Avrupa Birliği Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Annette Weber konuşmacı olarak katıldı.

Panelde, Kızıldeniz havzası ve Babülmendep Boğazı'nın güvenliği ekseninde Sudan ve Somali'de devam eden çatışmalar başta olmak üzere Afrika Boynuzu'ndaki güvenlik sorunları, savaş ekonomileri, yönetişim eksiklikleri ve bölgesel sahiplenme ihtiyacı çerçevesinde ele alındı.

Tartışmalarda, askeri çözümlerin sürdürülebilir olmadığı, kalıcı barışın ancak yerel aktörlerin öncülüğünde, müzakereye dayalı ve pragmatik yaklaşımlarla mümkün olabileceği vurgulandı.

Avrupa Birliğinin bölgeye yönelik politikaları insani yardım, sivil altyapının korunması ve Afrika liderliğindeki çözümlere verilen destek bağlamında değerlendirilirken, Kızıldeniz'in küresel ticaret ve güvenlik açısından stratejik önemi de panelin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.???????

Panel, Afrika Boynuzu'nda istikrarın sağlanması için bölgesel işbirliği, etkili yönetişim ve uluslararası aktörlerin tamamlayıcı rolünün önemini bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: AA / Saadet Firdevs Aparı Bayram - Güncel
