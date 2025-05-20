Afrika Birliği'nden Sudan'a Destek

Afrika Birliği'nden Sudan'a Destek
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Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahmud Ali Yusuf, Sudan'da Kamil İdris'in sivil başbakan olarak atanmasını memnuniyetle karşıladı. Yusuf, bu adımın ülkenin demokratik yönetişime geçiş sürecine katkı sağlayacağını umduğunu belirtti.

PORT Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Mahmud Ali Yusuf'un, Sudan'da Kamil İdris'in sivil başbakan olarak atanmasını memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

AfB'den yapılan yazılı açıklamada, Komisyon Başkanı Yusuf'un Sudan'da sivil bir başbakan atanmasını memnuniyetle karşıladığı ifade edildi.

Açıklamada, Yusuf'un, sivil başbakan atamasını memnuniyetle karşıladığı ve bu adımın Sudan'da anayasal düzenin tesisi ile demokratik yönetişime geçiş sürecine anlamlı katkı sağlayacağını umduğu belirtildi.

Sudanlı paydaşları barışçıl, sivil liderliğinde ve kapsayıcı bir geçiş sürecini hızlandırmaya çağıran Yusuf, "Bu geçiş, Sudan halkının arzularını yansıtmalı; Komisyon, bu bağlamda bölgesel ve uluslararası ortaklarla işbirliği içinde Sudan'ı desteklemeye hazır." değerlendirmesinde bulundu.

Komisyon Başkanı Yusuf, AfB'nin Sudan'ın birliği, egemenliği ve istikrarına olan güçlü bağlılığını ve tüm Sudanlılar için barışı, kalkınmayı ve demokratik yönetişimi güvence altına alan kalıcı bir siyasi çözüm arayışını yeniden teyit etti.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ın, dün, Dr. Kamil İdris'i başbakan olarak atamasıyla ülkede 3 yıl aradan sonra başbakan belirlenmişti.

2018'deki gösterileri ve geçiş dönemi

Sudan'da 2018'de başlayan ve kitlesel bir protesto haline gelen gösteriler sonrasında 11 Nisan 2019'da 30 yıllık Ömer el-Beşir iktidarı sona ermişti.

Askeri kanadı temsilen ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) ile sivil koalisyon Özgürlük ve Değişim Güçleri, geçiş dönemi ortaklaşa yönetmek için anlaştı ve Anayasal Bildiri Anlaşmasını imzalamıştı.

Anlaşmanın imzalanmasının ardından Eylül 2019'da geçiş dönemin ilk başbakanı olarak Abdullah Hamduk atanmıştı.

25 Ekim 2021'de ise Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, ülkede olağanüstü (OHAL) ilan etmiş, Egemenlik Konseyi ve Bakanlar Kurulunu feshetmişti.

21 Kasım 2021'de Hamduk, yeniden başbakanlığa getirilmiş ancak ülkedeki siyasi krize bir çözüm bulmak için tüm taraflarla görüştüğünü ve netice alamadığını ifade ederek 2 Ocak 2022'de istifa etmişti.

Ülke, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Kaynak: AA / Ahmed Satti - Güncel
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