Afrika Birliği, Mali'deki saldırıları kınadı

Güncelleme:
Afrika Birliği (AfB), Mali'nin başkenti Bamako başta olmak üzere ülke genelinde bildirilen saldırıları kınadı.

AfB'den yapılan açıklamada, Mali'deki saldırıların derin endişeyle takip edildiği belirtilerek, söz konusu eylemler sert şekilde kınandı.

Açıklamada, saldırıların sivilleri ciddi risk altına soktuğu vurgulanarak, AfB'nin barış, güvenlik ve istikrarın teşviki yönündeki kararlılığını sürdürdüğü belirtildi.

AfB Komisyonu Başkanı Mahmud Ali Yusuf'un da Mali halkı, güvenlik güçleri ve ülke yetkililerine tam dayanışma mesajı ilettiği kaydedildi.

Mali ordusu, kimliği belirsiz terörist grupların başkent Bamako başta olmak üzere ülkedeki farklı askeri noktalara saldırı düzenlediğini açıklamıştı.

Ulusal basındaki haberlere göre, ülkede sabah erken saatlerde silahlı grupların koordineli saldırıları başladı.

Bamako'da Kati askeri üssü ile Modibo Keita Havalimanı çevresindeki askeri kampın yanı sıra Kidal, Gao ve Sevare başta olmak üzere birçok şehirde yoğun silah sesleri, patlamalar ve çatışmalar rapor edildi.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez
