Haberler

Afrika Birliği, Gine'ye yönelik üyelik askısını kaldırma kararı aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi, Gine'deki siyasi geçiş sürecinin olumlu gelişmeleri doğrultusunda ülkenin üyelik askısını kaldırma kararı aldı. Bu adım, demokratik yönetişimi güçlendirmeyi ve hukukun üstünlüğünü korumayı amaçlıyor.

Afrika Birliği (AfB) Barış ve Güvenlik Konseyi, 5 Eylül 2021'deki askeri darbenin ardından Gine'ye uygulanan üyelik askısını kaldırma kararı aldı.

AfB'den yapılan yazılı açıklamada, Barış ve Güvenlik Konseyinin 1325'inci toplantısında, Gine'deki siyasi geçiş sürecinin ele alındığı bildirildi.

AfB Komisyonu Başkanı Mahmud Ali Yusuf, 5 Eylül 2021'deki askeri darbenin ardından Gine'ye uygulanan üyelik askısının kaldırıldığını belirtti.

Gine'nin geçiş sürecinde belirleyici bir dönüm noktasına ulaştığını ifade eden Yusuf, yeni anayasanın kabul edilmesi ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılmasının ardından ülkenin fiilen anayasal düzene döndüğünü aktardı.

Üyelik askısının kaldırılmasının demokratik yönetişimi güçlendireceğini belirten Yusuf, hukukun üstünlüğünün korunması ve toplumsal uyumun pekiştirilmesine yönelik sürdürülebilir çabaların desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Yusuf, AfB'nin Gine'nin barış, istikrar ve sürdürülebilir kalkınmanın güçlendirilmesi yönündeki çabalarına eşlik edeceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Gülsüm İncekaya - Güncel
ABD basını: Trump Suriye'deki ABD askerlerini geri çekecek

Trump, Suriye ile ilgili en radikal kararını aldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amedspor'a bir kötü haber daha

Çileleri bitmiyor! Amedspor'a bir kötü haber daha
Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin

"Devlet Bey büyüklük yapsın, raconu kessin"
Diyarbakır'da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı

Olayların ardından o ilimizde yasak kararı geldi
Kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu, ulaşım felç oldu

Kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu, ulaşım felç oldu
Amedspor'a bir kötü haber daha

Çileleri bitmiyor! Amedspor'a bir kötü haber daha
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti

Kiralamak için gittiği boş daire sonu oldu
YPG, kendi silah deposunu patlattı

YPG'nin Suriye'de kaybettiğinin en net ispatı