Afganistan ve Pakistan Arasındaki Gerilim Devam Ediyor

Güncelleme:
Afganistan yönetimi, Pakistan ile yaşanan gerilimlerin İslamabad yönetim yapısındaki belirli bir grubun eylemleri sonucu gerçekleştiğini savundu. Pakistan tarafı ise Afganistan'ın iç işlerine karışmaması gerektiğini vurguladı.

Afganistan yönetimi, ülkelerinin Pakistan ile son günlerde yaşadığı gerilimlerin "İslamabad yönetim yapısı içindeki belirli bir grubun eylemlerinin bir sonucu olduğunu" savundu.

Tolo News'un haberine göre Afganistan yönetimi yetkililerinden Nurulhak Enver, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Buna göre Enver, son günlerde Afganistan ile Pakistan arasında yaşanan gerilimlerin, "İslamabad yönetim sistemi içindeki grubun iki ülke arasında uzun vadeli bir düşmanlık ve husumet yaratmaya çalışmasından kaynaklandığını" öne sürdü.

Enver, Afganistan'ın genel olarak Pakistan halkıyla, özellikle de önde gelen akademisyenleri ve saygın politikacılarıyla her zaman iyi ilişkiler sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

"Pakistan, iç işlerinde dışarıdan tavsiyeye ihtiyaç duymamaktadır"

Öte yandan Pakistan Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından yapılan açıklamada, "Afgan sözcüsünü, Afganistan ile ilgili konulara öncelik vermeye ve kendi yetki alanı dışındaki konularda yorum yapmaktan kaçınmaya şiddetle teşvik ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Diğer ülkelerin iç işlerine karışmama ilkesinin uluslararası diplomatik normlara uygun olarak uygulanması gerektiği belirtilen açıklamada, "Pakistan, iç işlerinde dışarıdan tavsiyeye ihtiyaç duymamaktadır." vurgusu yapıldı.

Açıklamada, Afganistan geçici hükümetinin topraklarının terör eylemleri için kullanılmasına izin vermemesi gerektiği kaydedilirken "Ayrıca rejim, temelsiz propaganda yapmak yerine, kapsayıcı ve gerçek anlamda temsil gücü olan bir hükümetin kurulmasına odaklanmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

Pakistan Afganistan sınırında çatışma çıkmıştı

9 Ekim'de Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama sesleri duyulmuş, daha sonra Afganistan yönetimi, Margha ve Kabil'de meydana gelen patlamalarla ilgili Pakistan'ı suçlamıştı.

11 Ekim'de ise Afganistan'ın Pakistan sınırındaki Paktiya vilayetinde iki ülke sınır güçleri arasında çatışma çıkmıştı.

Afganistan yönetimi, Pakistan sınırında yaşanan çatışmada 58 Pakistan askerinin öldüğünü, 30 askerin yaralandığını, çok sayıda silah ve teçhizatın da Afgan sınır muhafızlarının eline geçtiğini öne sürmüştü.

Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, çatışmalarda 9 Afgan askerin öldüğünü duyurmuştu.

Mücahid, çatışmaların Katar ve Suudi Arabistan'ın arabuluculuğunun ardından durdurulduğunu ifade etmişti.

Pakistan ordusu, Afganistan sınır güçleri ile çıkan çatışmalarda 23 Pakistan askerinin hayatını kaybettiğini, 29 askerin yaralandığını bildirmiş, Afgan yönetimiyle bağlantılı 200'den fazla "teröristin" etkisiz hale getirildiğini iddia etmişti.

