Afganistan'dan "topraklarının Pakistan dahil hiçbir ülkeye karşı kullanılmadığı" açıklaması

Afganistan yönetiminin sözcüsü Zabihullah Mücahid, ülkenin topraklarının hiçbir ülkeye karşı kullanılmasına izin vermediklerini ve bu tutumun ulusal çıkarların bir parçası olduğunu belirtti. Açıklama, Pakistan'a yönelik terör saldırılarının ardından geldi.

Afganistan yönetiminin sözcüsü Zabihullah Mücahid, ülkesinin topraklarının "Pakistan dahil olmak üzere hiçbir ülkeye karşı kullanılmasına izin vermediklerini" belirtti.

Kabil merkezli Tolo News kanalının haberine göre, Afganistan yönetiminin sözcüsü Mücahid, "Afganistan topraklarının hiçbir ülkeye karşı kullanılmadığını", ülkesinin bu konuda "ciddi olduğunu" kaydetti.

Bu tutumun, Afganistan'ın stratejisinin ve ulusal çıkarlarının bir parçası olduğunu aktaran Mücahid, "Politikamız, Afganistan topraklarının, Pakistan da dahil olmak üzere, hiçbir ülkeye karşı kullanılmasına izin vermemektir." ifadelerini kullandı.

Söz konusu açıklama, Pakistan Dışişleri Bakanlığının, Hayber Pahtunhva eyaletinin Bannu bölgesinde 15 polisin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından Afganistan'a diplomatik nota verildiğini açıklamasının ardından geldi.

Açıklamada, saldırıyla ilgili detaylı soruşturma, toplanan deliller ve teknik istihbaratın, "eylemin Afganistan'da bulunan teröristlerce planlandığını gösterdiği" ifade edilerek, Kabil yönetimine olay nedeniyle diplomatik nota verildiği belirtilmişti.

Pakistan'daki terör sorunu

Pakistan'daki silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılar düzenliyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan
