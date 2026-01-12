Haberler

Yasadışı Yollarla İran'a Geçmeye Çalışan 507 Afgan Mülteci Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Afganistan Sınır Gücü, komşu ülke İran'a yasadışı geçiş yapmaya çalışan 507 kişiyi gözaltına aldı. Güvenlik güçleri, insan kaçakçılığını önlemek için her türlü önlemi almayı sürdürüyor.

KABİL, 12 Ocak (Xinhua) -- Afganistan Sınır Gücü, insan kaçakçılığı girişimlerini engelleyerek komşu ülke İran'a yasadışı yollarla giriş yapmaya çalışan 507 kişiyi gözaltına aldı.

Ülkenin batı bölgesinde konuşlanan Afganistan Sınır Gücü pazar günü yaptığı açıklamada, sınırlar boyunca güvenliği sağlamak için hiçbir çabadan kaçınmayacaklarını belirtti.

Her gün yüzlerce Afgan mülteci İran'dan ülkelerine dönerken, pek çok Afgan da savaş sonrası ülkedeki yoksulluk ve işsizlikten kaçmak için yasadışı yollardan İran'a geçmeye çalışıyor.

Afganistan hükümeti, insan kaçakçılığı ve komşu ülkelere yasadışı geçişleri kontrol altına almayı taahhüt etmişti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
500

