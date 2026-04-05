Afganistan: Pakistan'ın operasyonlarında 761 kişi hayatını kaybetti

Afganistan yönetimi, Pakistan’ın gerçekleştirdiği operasyonlarda 761 kişinin hayatını kaybettiğini ve 621 kişinin yaralandığını açıkladı. Çatışmalar, iki ülke arasında süregelen gerilim ve karşılıklı saldırılar sonucunda meydana geldi.

Afganistan yönetiminin sözcü yardımcısı Hamdullah Fıtrat, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Fıtrat, Pakistan'ın saldırılarında 761 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek 621 kişinin yaralandığını ve 27 bin 407 ailenin de yerinden edildiğini ifade etti.

Pakistan'dan çatışmalara ilişkin açıklama

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, X'teki açıklamasında, çatışmalarda Afganistan tarafında 796 militanın öldürüldüğünü, 1043'ten fazla kişinin de yaralandığını bildirdi.

Afganistan'da 286 kontrol noktası ile 249 tank, zırhlı araç ve topçu silahının yok edildiğini aktaran Tarar, 44 kontrol noktasının ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Tarar, Afganistan içindeki 81 "terör hedefi ve terör destek altyapısının" hava saldırılarıyla hedef alındığını kaydetti.

Bakan Tarar ayrıca, Hayber Pahtunhva eyaletinde çıkan çatışmada, 37 militanın etkisiz hale getirildiğini, 80'den fazla kişinin ise yaralandığını ifade etti.

Pakistan, 2 Nisan'da devam eden çatışmaları sona erdirmeye yönelik Afganistan ile Çin'de görüşmeler yürütüldüğünü bildirmiş, Afganistan da bu ülkeye heyet gönderildiğini doğrulamıştı.

Pakistan, 22 Şubat'ta son dönemde ülkede Pakistan Talibanı (TTP) tarafından düzenlendiğini açıkladığı bombalı saldırılara cevaben, Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almıştı.

Afganistan yönetimi de 26 Şubat'ta sınır hattı boyunca İslamabad'a ait askeri tesislere yönelik saldırılar düzenlemişti. Pakistan, bu saldırılara misilleme yaparak Kabil'de ve sınır bölgesinde bazı hedefleri vurmaya başlamıştı.

Pakistan ve Afganistan, Ekim 2025'te benzer bir gerilim yaşamış, taraflar Kasım 2025'te ateşkesin detaylarını ele almak için İstanbul'da bir araya gelmişti ancak müzakereler sonuçsuz kalmış ve askıya alınmıştı.

İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Kaynak: AA / Dilara Karataş
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar

Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'dan Trump'ın Hürmüz Boğazı tehdidine yanıt

İran'dan piyasaları alt üst edecek çıkış: Tek hareketimizle bitiririz
Trump'tan dünyayı şoke eden küfürlü tehdit: O Hürmüz Boğazı'nı açın...

Trump'tan dünyayı şoke eden küfürlü tehdit: O Hürmüz Boğazı'nı açın...
Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek 'Gerekeni yapacağız' dedi

"Neden bu olay çözülmüyor?" İşte Bakan Gürlek'in yanıtı
ABD'de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran'ın 'tuzak' kurduğu şüphesi

Pilotun son mesajı şüphe yarattı! ABD'de İran "tuzak" kurdu korkusu
İran'dan Trump'ın Hürmüz Boğazı tehdidine yanıt

İran'dan piyasaları alt üst edecek çıkış: Tek hareketimizle bitiririz
Trump: İranlı protestoculara ve Kürtlere çok sayıda silah gönderdik

"İranlı protestoculara silahlar gönderdik ama..."
Trump'ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor

Görevden alınan generalden Trump'ı küplere bindirecek veda mesajı