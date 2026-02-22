Afganistan, Pakistan'ın hava saldırılarında 18 kişinin öldüğünü açıkladı

Afganistan, Pakistan'ın "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef alması sonucu 18 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, " Pakistan'ın ülkenin hava sahasını ihlal ederek sivil bölgelere saldırılar düzenlediği" kaydedildi.

Açıklamada, Nangarhar ve Paktika bölgelerine yönelik saldırılarda "çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği ve yaralandığı" belirtildi.

Afganistan'ın "egemenliğinin ihlalinin şiddetle kınandığı" açıklamada, " Pakistan'ın saldırılarının uluslararası hukuku, komşuluk ilkelerini ve İslami değerleri ihlal ettiği" değerlendirmesi yer aldı.

Açıklamada, Pakistan'a karşı uygun zamanda "uygun ve ölçülü yanıt verileceği" uyarısında bulunuldu.

Afganistan Kızılayının Nangarhar bölge ofisinde görevli Mevlevi Fazl Rahman Fayyaz, yaptığı açıklamada, Pakistan'ın saldırısı sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti.

Pakistan, saldırılarda 70 "teröristin" öldürüldüğünü öne sürdü

Pakistan İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Talal Chaudhry, Geo News kanalına yaptığı açıklamada, "Afganistan sınırı boyunca düzenlenen saldırılarda yaklaşık 70 teröristin etkisiz hale getirildiğini" iddia etti.

Chaudhry, son dönemde Pakistan'da artan saldırılara yanıt olarak Pakistan Talibanı (TTP) ve bağlı gruplara ait 7 "terör kampı" ve sığınağın istihbarat odaklı operasyonlarla hedef alındığını belirtti.

Afganistan'ın 2020'de imzalanan Doha Anlaşması kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmediğini savunan Chaudhry "Afganistan uzun süredir terör ihraç ediyor." ifadesini kullandı.

Chaudhry, bugüne kadar ülke genelinde 70 bine kadar istihbarat temelli operasyon düzenlendiği ve çok sayıda kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

Pakistan'dan "savunma hakkı" vurgusu ve Hindistan'dan "kınama"

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Pakistan'ın son dönemdeki adımlarının, "halkını sınır ötesi terörizme karşı savunma hakkını yansıttığını" belirtti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) raporuna atıfta bulunan Zerdari, "Pakistan içinde dökülen kandan sorumlu olanların ulaşılamaz kalmayacağı" konusunda uyarıda bulundu.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise saldırılar kınanarak Yeni Delhi yönetiminin, Afganistan'ın "egemenliği, toprak bütünlüğü ve bağımsızlığına" olan desteği yinelendi.

Pakistan Enformasyon Bakanlığı, ülkede son dönemdeki bombalı saldırıların ardından, Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktanın hedef alındığını açıklamıştı.

Afganistan merkezli Tolo News'e konuşan yerel kaynaklar ise Pakistan savaş uçaklarının Afganistan'ın Paktika vilayetinin Barmal bölgesine hava saldırıları düzenlediğini belirtmişti.

Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.