Haberler

Afganistan: Pakistan, Kunar Vilayetini Bombaladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KABİL, 28 Nisan (Xinhua) -- Afganistan hükümeti sözcü yardımcısı Hamdullah Fitrat, Pakistan'ın pazartesi günü erken saatlerde Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetini havan topu ve roketlerle vurduğunu, saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 70 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Kunar vilayeti yetkilileri, yaralıların tedavi için çevredeki sağlık kuruluşlarına sevk edildiğini, bölgede güvenlik durumunun ise gerginliğini koruduğunu bildirdi.

Yerel medya kuruluşu Tolo News, Kandahar vilayetine bağlı Lukman-Spin Boldak bölgesine de havan saldırısı düzenlendiğini aktardı.

Kaynak: Xinhua
Fenerbahçe seçime gidiyor! Başkan Sadettin Saran aday olmayacak

Fenerbahçe seçime gidiyor! Sadettin Saran adaylık kararını verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ukrayna, Rusya'daki petrol rafinerisini vurdu! Alevler gökyüzünü kapladı

Savaşta korkulan oldu! Dev petrol rafinerisi alevler içinde kaldı
Fenerbahçe'den kovulan Tedesco'nun son hali taraftarı kahretti

Son hali taraftarı kahretti!

İsimler bomba! Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe için teknik direktör kararını verdi

Fenerbahçe için teknik direktör kararını verdi
İnfial yaratan görüntü! Kalabalık grup küçük kızı linç etti, çevredekiler tezahürat yaptı

Kalabalık grup küçük kızı linç etti çevredekiler tezahürat yaptı
Ukrayna, Rusya'daki petrol rafinerisini vurdu! Alevler gökyüzünü kapladı

Savaşta korkulan oldu! Dev petrol rafinerisi alevler içinde kaldı
Bakan Göktaş tarih verdi! Sosyal medyaya artık kimlikle girilecek

Merakla bekleniyordu! Bakan Göktaş düzenleme için tarih verdi
'Size de operasyon yapılacak' iması Belediye Başkanı Alper Yeğin'i küplere bindirdi

Yarım milyon insanın yaşadığı ilçeyi karıştıran paylaşım