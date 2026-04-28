Afganistan: Pakistan, Kunar Vilayetini Bombaladı
KABİL, 28 Nisan (Xinhua) -- Afganistan hükümeti sözcü yardımcısı Hamdullah Fitrat, Pakistan'ın pazartesi günü erken saatlerde Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetini havan topu ve roketlerle vurduğunu, saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 70 kişinin ise yaralandığını açıkladı.
Kunar vilayeti yetkilileri, yaralıların tedavi için çevredeki sağlık kuruluşlarına sevk edildiğini, bölgede güvenlik durumunun ise gerginliğini koruduğunu bildirdi.
Yerel medya kuruluşu Tolo News, Kandahar vilayetine bağlı Lukman-Spin Boldak bölgesine de havan saldırısı düzenlendiğini aktardı.