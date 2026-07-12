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Afganistan'ın Nüfusu Yüzde 2,2 Artarak 37,2 Milyona Ulaştı

Afganistan'ın Nüfusu Yüzde 2,2 Artarak 37,2 Milyona Ulaştı
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Afganistan Ulusal İstatistik ve Bilgi Kurumu verilerine göre ülke nüfusu bir önceki yıla göre yüzde 2,2 artarak 37,2 milyon oldu. Nüfusun yüzde 51'i erkek, yüzde 49'u kadınlardan oluşurken, çoğunluk kırsal bölgelerde yaşıyor.

KABİL, 12 Temmuz (Xinhua) -- Afganistan Ulusal İstatistik ve Bilgi Kurumu tarafından açıklanan resmi verilere göre, ülkenin nüfusu bir önceki yıla göre yüzde 2,2 artarak 37,2 milyona ulaştı.

Yerel medya kuruluşu Ariana News'in Afganistan Ulusal İstatistik ve Bilgi Kurumu Sözcüsü Muhammed Halim Rafi'ye dayanarak cumartesi günü bildirdiğine göre, nüfusun çoğunluğu yüzde 51 ile erkeklerden, yüzde 49'u ise kadınlardan oluşuyor.

Coğrafi dağılım bakımından, nüfusun yüzde 70'ine tekabül eden yaklaşık 26 milyon kişi kırsal bölgelerde yaşarken, yüzde 26'sına tekabül eden 9,8 milyon kişi de kent merkezlerinde ikamet ediyor. Geri kalan yüzde 4'lük nüfus ise göçebe topluluklardan oluşuyor.

Afganistan'ın başkenti Kabil, 3,3 milyon erkek ve 3,1 milyon kadın olmak üzere 6,4 milyonluk nüfusuyla ülkenin en kalabalık vilayeti olmaya devam ediyor. Herat vilayeti ise yaklaşık 2,4 milyon nüfusuyla ikinci sırada yer alıyor.

Kurum verilerine göre, Afganistan'ın nüfusu geçen yıl 36,4 milyon seviyesindeydi.

Kaynak: Xinhua
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