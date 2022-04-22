Afganistan'ın Kunduz vilayetinde camiye bombalı saldırıda 30'dan fazla kişi öldü - Haberler

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Afganistan'ın Kunduz vilayetinde camiye bombalı saldırıda 30'dan fazla kişi öldü

AA - Sayed Khodaiberdi Sadat - Güncel
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Afganistan'ın Kunduz vilayetinde camiye bombalı saldırıda 30'dan fazla kişi öldü

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Kunduz vilayetinin İmam Sahip ilçesinde bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda 30'dan fazla kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Kunduz vilayetinin İmam Sahip ilçesinde bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda 30'dan fazla kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

İmam Sahip Emniyet Müdürü Hafiz Ömer, basına yaptığı açıklamada, ilçedeki Mevlevi Sikander Camisi'ne bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Yerel basının görgü tanıklarına dayandırdığı haberlere göre, saldırıda 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Güncel

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