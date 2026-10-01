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Afganistan'ın Kunar'ında Pakistan'ın hava saldırısında 9 kişi öldü, 11 yaralandı

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Afganistan'ın Kunar vilayetindeki bir köyde Pakistan'ın hava saldırısının ardından enkaz temizleme çalışmaları sürüyor. Afganistan Hükümet Sözcüsü Zabihullah Mücahid, saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını ve üç binanın hasar gördüğünü açıkladı.

KUNAR, 1 Ekim (Xinhua) -- Afganistan'ın Kunar vilayetindeki bir köyde hava saldırısının ardından yürütülen enkaz temizleme çalışmaları, 1 Ekim 2026.

Afganistan Hükümet Sözcüsü Zabihullah Mücahid perşembe günü yaptığı açıklamada, Pakistan'ın hava saldırısında 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin de yaralandığını söyledi.

Mücahid, saldırıda üç binanın da hasar gördüğünü belirtti. (Fotoğraf: Qazafi Mal/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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