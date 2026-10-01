Afganistan'ın Kunar'ında Pakistan'ın hava saldırısında 9 kişi öldü, 11 yaralandı

Afganistan'ın Kunar'ında Pakistan'ın hava saldırısında 9 kişi öldü, 11 yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afganistan'ın Kunar vilayetindeki bir köyde Pakistan'ın hava saldırısının ardından enkaz temizleme çalışmaları sürüyor. Afganistan Hükümet Sözcüsü Zabihullah Mücahid, saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını ve üç binanın hasar gördüğünü açıkladı.
KUNAR, 1 Ekim (Xinhua) -- Afganistan'ın Kunar vilayetindeki bir köyde hava saldırısının ardından yürütülen enkaz temizleme çalışmaları, 1 Ekim 2026.
Afganistan Hükümet Sözcüsü Zabihullah Mücahid perşembe günü yaptığı açıklamada, Pakistan'ın hava saldırısında 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin de yaralandığını söyledi.
Mücahid, saldırıda üç binanın da hasar gördüğünü belirtti. (Fotoğraf: Qazafi Mal/Xinhua)
Kaynak: Xinhua