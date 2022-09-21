Afganistan'ın başkenti Kabil'de bombalı saldırıda 3 kişi öldü Güncel Haberler Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Taliban yönetiminin Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halid Zadran, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Dehmezeng bölgesinde bir restoran yakınında bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi. Saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Zadran, 13 kişinin de yaralandığını belirtti. Görgü tanıklarının ifadesine göre, saldırı Elektrik Dağıtım Şirekti (Birişna) çalışanlarının restoranda yemek yemeye geldiği sırada gerçekleşti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Güncel Kaynak: AA / Sayed Khodaiberdi Sadat Afganistan Kabil Güncel Haberler

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