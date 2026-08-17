Afganistan'da 2,5 Milyondan Fazla Çocuk İçin Çocuk Felci Aşı Kampanyası Başlatıldı
Afganistan, çocuk felci hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla büyük bir aşı kampanyası başlattı. Ülke genelinde beş vilayetin 39 ilçesinde 2.580.000'den fazla çocuğun aşılanması hedefleniyor. Kampanya, son dönemde doğrulanan vakalara hızlı müdahale etmek ve virüsün daha fazla bulaşmasını önlemek için yürütülüyor.
KABİL, 17 Ağustos (Xinhua) -- Afganistan, çocuk felci hastalığının daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla çocuk felci aşı kampanyası başlattı.
Yerel TOLOnews medya kuruluşunun Afganistan Halk Sağlığı Bakanlığı'na dayandırdığı haberine göre, pazartesi günü başlatılan kampanya kapsamında Nangarhar, Kunar, Kabil, Herat ve Ferah vilayetlerinin 39 ilçesinde 2.580.000'den fazla çocuğun aşılanması öngörülüyor.
Kampanya, son dönemde teyit edilen çocuk felci vakalarına hızlı müdahaleyi ve virüsün daha fazla bulaşmasını önlemeyi hedefliyor.
Kaynak: Xinhua