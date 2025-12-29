Haberler

Afganistan, Pakistan'ın olumlu yorumlarını memnuniyetle karşıladı

Güncelleme:
Afganistan geçici hükümeti İçişleri Bakan Vekili Siraceddin Hakkani, Pakistanlı yetkililerin olumlu açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Hakkani, Afganistan'ın yeniden inşası için diğer ülkelere katkı sağlama çağrısında bulundu.

Afganistan geçici hükümeti İçişleri Bakan Vekili Siraceddin Hakkani, Pakistanlı yetkililerin, ülkesi hakkındaki olumlu yorumlarını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Tolo News'in haberine göre, Hakkani, Kabil'de katıldığı programda yaptığı konuşmada, Pakistan ve diğer ülkelerle ilişkilere değindi.

Hakkani, yakın zamanda düzenlenen programa katılan Pakistanlı alimlerin, Afganistan'a ilişkin olumlu yorumlarından dolayı müteşekkir olduklarını belirterek, "Dün, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Afganistan ile ilgili olumlu açıklamalarda bulundu. Herkesten gelen iyi niyetli ve kardeşçe açıklamaları memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Afganistan'ın bölge güvenliğine ve istikrarına bağlılığını vurgulayan Hakkani, "Ülkede ve ülke dışında insanların endişelerini gidermek ve Afganların tehdit olmadığını, kimseye zararlı niyeti olmadığını belirtmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Hakkani, diğer ülkelere "Afganistan'ın yeniden inşası için katkı sağlamaları" çağrısında bulunarak, "İnsanlara 'yeniden inşa' mesajı veriyoruz. Bu çabada bize katılın. Afganistan savaşlar, yıkım ve düşmanlık nedeniyle yeterince zorluk yaşadı." değerlendirmesinde bulundu.

Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, ülkesinin Afganistan'a "iyi niyetli" yaklaştığını, bu tutumun mevcut gerilimleri çözmeye faydalı olabileceğini belirtmişti.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
