Afganistan Geçici Hükümeti, ABD'nin Yabancı Gruplar İddiasını Reddetti

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Afganistan geçici hükümeti, ABD Temsilciler Meclisinin ülkesinde yabancı terörist grupların bulunduğuna dair iddialarını şiddetle reddetti. Sözcü Zabihullah Mücahid, Afganistan'ın tamamen kontrol altında olduğunu ve topraklarının herhangi bir tehdide kaynaklık etmesine izin verilmediğini vurguladı.

Afganistan geçici hükümeti, ABD Temsilciler Meclisinin Afganistan'da yabancı grupların olduğuna dair iddialarının doğru olmadığını belirtti.

Afganistan geçici hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Temsilciler Meclisi tarafından ülkede yabancı terörist grupların bulunduğu iddiasını reddetti.

Mücahid, paylaşımında, "ABD Temsilciler Meclisi tarafından ortaya atılan ve Afganistan'da yabancı grupların bulunduğu ya da topraklarından herhangi bir tehdidin kaynaklandığı yönündeki iddiayı şiddetle reddediyoruz." ifadesini kullandı.

Afganistan'ın, ülkenin tamamı üzerinde tam kontrole sahip olduğunu bildiren Mücahid, ülkenin topraklarının herhangi bir tarafa karşı kullanılmasına izin verilmediğini kaydetti.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Bill Huizenga, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Güney ve Orta Asya Alt Komitesinin bir toplantısında, Afganistan'ın güvenli bir liman arayan teröristlerin yuvası haline geldiğini söylemişti.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
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