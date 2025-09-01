Afganistan'daki Depremde 622 Kişi Hayatını Kaybetti
Afganistan İçişleri Bakanlığı, Kunar ve Nangarhar vilayetlerinde meydana gelen depremde can kaybının 622'ye, yaralı sayısının ise 1.555'e ulaştığını açıkladı.
KABİL, 1 Eylül (Xinhua) -- Afganistan'ın Kunar vilayetindeki bir hastanede tedavi gören bir yaralı, 1 Eylül 2025.
Afganistan İçişleri Bakanlığı pazartesi günü yaptığı açıklamada, Afganistan'ın doğusundaki Kunar ve Nangarhar vilayetlerini etkileyen depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 622'ye, yaralıların sayısının ise 1.555'e yükseldiğini bildirdi. (Fotoğraf: Qazafi/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel