Afganistan'daki Depremde 622 Kişi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afganistan İçişleri Bakanlığı, Kunar ve Nangarhar vilayetlerinde meydana gelen depremde can kaybının 622'ye, yaralı sayısının ise 1.555'e ulaştığını açıkladı.

KABİL, 1 Eylül (Xinhua) -- Afganistan'ın Kunar vilayetindeki bir hastanede tedavi gören bir yaralı, 1 Eylül 2025.

Afganistan İçişleri Bakanlığı pazartesi günü yaptığı açıklamada, Afganistan'ın doğusundaki Kunar ve Nangarhar vilayetlerini etkileyen depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 622'ye, yaralıların sayısının ise 1.555'e yükseldiğini bildirdi. (Fotoğraf: Qazafi/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
Galatasaray da istiyordu! Fenerbahçelilerin beklediği transfer gerçekleşti

Galatasaray da istiyordu! Fenerbahçelilerin beklediği transfer gerçekleşti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yumruk attı, tükürdü! Luis Suarez kupa maçında ortalığı birbirine kattı

Yumruk attı, tükürdü! Kupa maçında ortalığı birbirine kattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.