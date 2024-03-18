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Afganistan'da trafik kazasında 21 kişi hayatını kaybetti

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Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde meydana gelen trafik kazasında en az 21 yolcu hayatını kaybederken, 11 yolcu da yaralandı. Kazanın dikkatsiz sürüşten kaynaklanmış olabileceği belirtiliyor.

Dosya Boyutu: 68.21MB

ÇEKİM TARİHİ: 17 Mart 2024

Afganistan'ın Helmand vilayetinde trafik kazasının meydana geldiği alandan çeşitli görüntüler

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde meydana gelen trafik kazasında en az 21 yolcu hayatını kaybederken, 11 yolcu da yaralandı.

Eyaletin hükümet sözcüsü Mawlawi Mohammad Qasim Riaz kazanın Pazar günü sabah saatlerinde Gereshk bölgesindeki bir yolda Herat'a gitmekte olan bir yolcu otobüsünün bir tanker ve bir motosikletle çarpışması sonucu meydana geldiğini söyledi. Otobüsün devrilmesi ve alev alması sonucu 21 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirten Riaz, kazanın dikkatsiz sürüşten kaynaklanmış olabileceğini söyledi.

Yetkili, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını da sözlerine ekledi.

Öte yandan devlete ait Bakhtar haber ajansı kazada 21 yolcunun öldüğünü ve 38 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Afganistan Trafik Polisi Genel Müdürlüğü'ne göre ülkede son 10 ayda meydana gelen trafik kazalarında 1.600'ü aşkın kişi hayatını kaybederken, 4.000'den fazla kişi de yaralandı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kandahar'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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