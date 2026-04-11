Afganistan'ın Herat Vilayetinde Silahlı Saldırı: 11 Ölü

KABİL, 11 Nisan (Xinhua) -- Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 4 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 11'e yükseldi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kimliği belirsiz silahlı kişiler cuma günü vilayete bağlı İncil ilçesindeki bir piknik alanında bir grup insanın üzerine ateş açmış, olay anında 7 kişi hayatını kaybetmiş, 13 kişi ise yaralanmıştı.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alınırken, saldırıyı henüz üstlenen bir grup ya da kişi olmadı.

Kaynak: Xinhua