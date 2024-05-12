Afganistan'da sel felaketi: 330'dan fazla kişi hayatını kaybetti

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ÇEKİM TARİHİ: 11 Mayıs 2024

Afganistan'ın kuzeyindeki Bağlan vilayetinde selden etkilenen köyden çeşitli görüntüler

Dünya Gıda Programı Afganistan ofisi ve Afgan yetkililere göre, Afganistan'ın Bağlan, Tahar, Badahşan ve Gur vilayetlerinin büyük bölümünü vuran sağanak yağış ve ani seller sonucu 330'dan fazla kişi hayatını kaybetti.

BM kurumu Cumartesi günü sosyal medyada yaptığı açıklamada, sadece ülkenin kuzeyindeki Bağlan vilayetinde 300'den fazla kişinin öldüğünü ve 1.000'den fazla evin yıkıldığını belirtti.

Açıklamada, "Dünya Gıda Programı şu anda hayatta kalanlara takviyeli bisküvi dağıtıyor" denildi.

Afganistan'da son bir aydır görülen şiddetli yağmur ve sel felaketleri can kayıplarına ve maddi hasara yol açıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Baglan'dan bildiriyor. (XHTV)