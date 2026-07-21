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Afganistan'ın Nuristan Vilayetinde Sel: En Az 20 Ölü

Afganistan'ın Nuristan Vilayetinde Sel: En Az 20 Ölü
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Afganistan'ın doğusundaki Nuristan vilayetinde şiddetli yağışların neden olduğu selde en az 20 kişi hayatını kaybetti, 80 kişi yaralandı ve 100'den fazla kişiden haber alınamıyor. Afet yönetim ekipleri arama kurtarma çalışmalarına başladı.

KABİL, 21 Temmuz (Xinhua) -- Afganistan'ın doğusundaki Nuristan vilayetinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selde en az 20 kişi hayatını kaybetti, 80 kişi yaralandı, 100'den fazla kişiden ise haber alınamıyor.

Afganistan Ulusal Afet Yönetim Kurumu Sözcüsü Yusuf Hammad pazartesi günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, sel felaketinin vilayette çok sayıda can kaybına yol açtığını bildirdi.

Hammad, kurum ekiplerinin afet bölgelerine ulaşarak hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerine ulaşmak, yaralıları kurtarmak ve kayıp kişileri bulmak için arama kurtarma çalışmalarına başladığını ifade etti.

Kaynak: Xinhua
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