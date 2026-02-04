Haberler

Afganistan'da 2025'te Patlamamış Mühimmatların İnfilak Etmesi Sonucu 87 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Afganistan'da 2025 yılında patlamamış mayın ve mühimmatların neden olduğu olaylarda en az 87 kişinin hayatını kaybettiği, 333 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Çocukların can kayıplarındaki oranı yüzde 67,5 olarak kaydedildi.

KABİL, 4 Şubat (Xinhua) -- Afganistan genelinde 2025 yılında patlamamış mayın ve mühimmatların infilak etmesi sonucu en az 87 kişi hayatını kaybetti, 333 kişi ise yaralandı.

Afganistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumu Sözcüsü Hafız Muhammed Yusuf Hammad çarşamba günü yaptığı açıklamada, ülke genelinde geçtiğimiz yıl mayın patlamaları ve patlamamış mühimmat nedeniyle toplam 193 patlama vakası kaydedildiğini belirtti. Hammad, bu olaylardaki can kayıplarının yüzde 67,5'ini çocukların oluşturduğunu ifade etti.

Aynı dönemde 58 kilometrekarelik alanda tehlikeli unsurların temizlendiği operasyonlara rağmen yetkililer, Afganistan topraklarının 106.000 kilometrekareden fazlasında mayın ve patlamamış mühimmat kalıntılarının bulunduğunu bildirdi.

Geçmiş savaşlardan kalma mühimmattan en ciddi şekilde etkilenen ülkelerin başında gelen Afganistan, Birleşmiş Milletler'in son verilerine göre kara mayınları ve patlamamış mühimmat kaynaklı can kayıplarında dünya genelinde üçüncü sırada yer alıyor.

