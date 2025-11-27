Afganistan'da Mühimmat Patlaması: 3 Çocuk Hayatını Kaybetti

KABUL, 27 Kasım (Xinhua) -- Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde geçmiş savaşlardan kalma mühimmatın infilak etmesi sonucu 3 çocuk hayatını kaybederken, 2 çocuk da yaralandı.

Vilayet polis yetkilileri, çarşamba günü akşam saatlerinde yaptığı açıklamada Nahri Şah bölgesinde çocukların oyuncak sandıkları mühimmatla oynamaya başladıklarını ve cihazın aniden patlaması sonucu 3 çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini, 2 çocuğun da yaralandığını belirtti.

Pazar günü ülkenin güneyindeki Kandahar vilayetinde yaşanan benzer bir olayda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştı.

Dünyada en fazla mayın kirliliğine sahip ülkelerden biri olarak bilinen Afganistan'da 40 yılı aşkın süren savaşlar ve iç çatışmalardan geriye kalan çok sayıda mühimmat ve mayın bulunuyor.