Afganistan'da Mühimmat Patlaması: 3 Çocuk Hayatını Kaybetti
Afganistan'ın Belh vilayetinde geçmiş savaşlardan kalma mühimmatın infilak etmesi sonucu 3 çocuk hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralandı. Çocuklar oyuncak sandıkları mühimmatla oynarken patlama gerçekleşti. Ülkedeki mühimmat ve mayın kirliliği tehlikesi sürüyor.
KABUL, 27 Kasım (Xinhua) -- Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde geçmiş savaşlardan kalma mühimmatın infilak etmesi sonucu 3 çocuk hayatını kaybederken, 2 çocuk da yaralandı.
Vilayet polis yetkilileri, çarşamba günü akşam saatlerinde yaptığı açıklamada Nahri Şah bölgesinde çocukların oyuncak sandıkları mühimmatla oynamaya başladıklarını ve cihazın aniden patlaması sonucu 3 çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini, 2 çocuğun da yaralandığını belirtti.
Pazar günü ülkenin güneyindeki Kandahar vilayetinde yaşanan benzer bir olayda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştı.
Dünyada en fazla mayın kirliliğine sahip ülkelerden biri olarak bilinen Afganistan'da 40 yılı aşkın süren savaşlar ve iç çatışmalardan geriye kalan çok sayıda mühimmat ve mayın bulunuyor.