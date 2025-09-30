Haberler

Afganistan'da İnternet ve Telekomünikasyon Hizmetleri Kesildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afganistan genelinde internet ve telekomünikasyon hizmetleri saatlerdir kesik durumda. Yetkililerden henüz bir açıklama gelmezken, Kabil Uluslararası Havalimanı'ndan planlanan uçuşlar iptal edildi.

Afganistan genelinde internet ve telekomünikasyon hizmetlerinin saatlerdir kesik olduğu bildirildi.

Tolo News'in ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaştığı haberinde, ülkedeki internet ve telekomünikasyon kesintisinin dün yerel saatle 17.00 civarında başladığı belirtildi.

Afgan yetkililer konuyla ilgili henüz açıklama yapmazken, Netblocks internet izleme kuruluşuna göre, ülkede internet erişimi tamamen kesilmiş durumda.

Flightradar24 verilerine göre de kesinti nedeniyle Kabil Uluslararası Havalimanı'ndan kalkması veya varması planlanan en az sekiz uçuş iptal edildi.

Yerel basında ayrıca Afganistan'da yönetimin kararıyla birkaç haftadır bazı kentlerde fiber optik internetin kesildiğine dair haberler yer alıyor.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
2025 yılında asgari ücreti nokta atışı bilen bankadan 2026 için de tahmin geldi

2025'in asgari ücretini nokta atışı bilen bankadan 2026 tahmini geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamas'tan Gazze planına tepki: Trump'ın sunduğu 20 madde belirsizdir ve garantisi yoktur

Hamas'tan Beyaz Saray'ın duyurduğu Gazze planına ilk tepki
Otomotiv devi iflas etti

Otomotiv devi milyarlarca liralık borç nedeniyle iflas etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.