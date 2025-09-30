Afganistan'da İnternet ve Telekomünikasyon Hizmetleri Kesildi

Afganistan genelinde internet ve telekomünikasyon hizmetlerinin saatlerdir kesik olduğu bildirildi.

Tolo News'in ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaştığı haberinde, ülkedeki internet ve telekomünikasyon kesintisinin dün yerel saatle 17.00 civarında başladığı belirtildi.

Afgan yetkililer konuyla ilgili henüz açıklama yapmazken, Netblocks internet izleme kuruluşuna göre, ülkede internet erişimi tamamen kesilmiş durumda.

Flightradar24 verilerine göre de kesinti nedeniyle Kabil Uluslararası Havalimanı'ndan kalkması veya varması planlanan en az sekiz uçuş iptal edildi.

Yerel basında ayrıca Afganistan'da yönetimin kararıyla birkaç haftadır bazı kentlerde fiber optik internetin kesildiğine dair haberler yer alıyor.