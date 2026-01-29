Afganistan'da Evin Çatısı Çöktü: Anne ve 6 Çocuğu Öldü, Baba Sağ Kurtuldu
Celalabad vilayetinde bir evin çatısının çökmesi sonucu aynı aileden 7 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi yaralandı. Olayda 6 çocuk ve anneleri hayatını kaybetti, aileden sağ kurtulan tek kişi baba oldu.
KABİL, 29 Ocak (Xinhua) -- Afganistan'ın doğusundaki Celalabad vilayetinde bir evin çatısının çökmesi sonucu aynı aileden 7 kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.
Celalabad Polis Sözcüsü Sayed Tayeb Hemad, perşembe günü gerçekleşen olayda 6 çocuğun ve annelerinin hayatını kaybettiğini, aileden sağ kurtulan tek kişinin ise baba olduğunu söyledi.
Kaynak: Xinhua / Güncel