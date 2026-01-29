Haberler

Afganistan'da Evin Çatısı Çöktü: Anne ve 6 Çocuğu Öldü, Baba Sağ Kurtuldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Celalabad vilayetinde bir evin çatısının çökmesi sonucu aynı aileden 7 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi yaralandı. Olayda 6 çocuk ve anneleri hayatını kaybetti, aileden sağ kurtulan tek kişi baba oldu.

KABİL, 29 Ocak (Xinhua) -- Afganistan'ın doğusundaki Celalabad vilayetinde bir evin çatısının çökmesi sonucu aynı aileden 7 kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.

Celalabad Polis Sözcüsü Sayed Tayeb Hemad, perşembe günü gerçekleşen olayda 6 çocuğun ve annelerinin hayatını kaybettiğini, aileden sağ kurtulan tek kişinin ise baba olduğunu söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret

ABD-İran savaşına ramak kala Türkiye'den kritik hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden çuval çuval para kazandı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden çuval çuval para kazandı
Ünlü oyuncu çareyi pankart açmakta buldu: Dört sene okudum, Altın Koza'm var

Ünlü oyuncu çareyi pankart açmakta buldu
Sergen Yalçın'ın Haaland ile dalga geçtiği video yeniden gündemde

Haaland ile dalga geçtiği video yeniden gündemde
Yeni aldıkları araç 3 kardeşe mezar oldu

Yeni aldıkları araç 3 kardeşe mezar oldu
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden çuval çuval para kazandı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden çuval çuval para kazandı
Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Sahnedeki kişi devlet başkanı

Şarkı söyleyen kişi devlet başkanı, yanındaki ise eski sevgilisi
Takımı son saniyede Şampiyonlar Ligi'nden elenen taraftar delirdi

Gördüğü manzaraya dayanamayıp televizyonu parçaladı