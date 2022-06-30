Afganistan'da 'Büyük Ulema' toplantısı düzenlendi

Afganistan'ın başkenti Kabil'de ülke genelinden 3 bin 500 kişinin katılımıyla din alimleri toplantısı düzenlendi.

Taliban geçici hükümetinin sözcüsü Zabihullah Mücahit, toplantıyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, ülke genelinden ve yurt dışındaki Afgan mültecilerin temsilcilerinin katılımıyla ulema toplantısının bu sabah başladığını söyledi.

Toplantıda halkın sorunları, talepleri ve bu sorunların çözüm yollarının masaya yatırılacağını ifade eden Mücahid, bu büyük toplantının ulemanın talebi üzerine gerçekleştirildiğini belirtti.

Mücahid, din alimlerinin komisyonlar halinde farklı konular üzerinde çalışma yapacağı bu toplantının 3 gün süreceğini kaydetti.

Bir gazetecinin, "Toplantıya neden kadınlar ve eski siyasiler davet edilmedi" sorusuna cevap veren Mücahid, "Bu toplantı din alimlerinin isteği üzerine yapıldığı için toplantıya kimlerin katılıp katılmayacağına da onlar karar verdi ve bu bizi bağlayan bir şey değil." dedi.

Mücahid, gerek kızların eğitimi, gerek siyasi konularda din alimlerinin bu toplantıda alacağı kararların hepsinin önemli olduğunu ve Taliban yönetimince değerlendirileceğini vurguladı.

Öte yandan, Taliban yönetiminin "Başbakan Yardımcısı Vekili" Abdulselam Hanefi, toplantı öncesi basına yaptığı açıklamada, "Kadınlar bizim annelerimiz, ablalarımızdır. Onlara saygımız sonsuzdur. O annelerin çocuklarının bu toplantıda olması, onların da bir şekilde bu toplantıya dahil olması anlamındadır." diye konuştu.

Basına kapalı toplantının yapıldığı Loya Cirge Çadırı'nın çevresindeki yollar güvenlik nedeniyle 2 gün öncesinden trafiğe kapatılmıştı.