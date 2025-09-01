Afganistan'da 6,0 Büyüklüğünde Deprem

Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde, Celalabad yakınlarında meydana gelen 6,0 büyüklüğündeki depremin merkez üssü, Pakistan sınırının 27 kilometre kuzeydoğusunda yer aldı. Depremin derinliği 8 kilometre olarak kaydedildi ve henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.

Afganistan'ın Nangarhar vilayetinin merkez ilçesi Celalabad'ın yakınlarında 6,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 6,0 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün ülkenin Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad'ın 27 kilometre kuzeydoğusu olduğunu açıkladı.

Yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleştiği duyurulan depremde henüz can ve mal kaybı bildirilmedi.

