Afganistan Polisi Ele Geçirilen 3,7 Tondan Fazla Uyuşturucuyu İmha Etti

Güncelleme:
Afganistan polisi, Uruzgan vilayetinde gerçekleştirdiği operasyonlarda 3,7 tondan fazla uyuşturucuyu yakarak imha etti. Hükümet, yasadışı uyuşturucularla mücadele etmek için çalışmalarına devam ediyor.

KABİL, 23 Şubat (Xinhua) -- Afganistan polisi, yasadışı uyuşturucularla mücadele kapsamında ülkenin güneyindeki Uruzgan vilayetinde 3,7 tondan fazla uyuşturucuyu yakarak imha etti.

Vilayet Polis Sözcüsü Bilal Urzgani pazar günü yaptığı açıklamada farklı türlerde yasadışı uyuşturucuları içeren kaçak ürünlerin, son dönemde vilayetin merkezi Tarin Kot ile bazı bölgelerde düzenlenen operasyonlarda ele geçirildiğini söyledi.

Polis, ülkenin güney bölgesinde son bir hafta içinde ikinci kez halka açık şekilde uyuşturucu imhası gerçekleştirmiş oldu.

Polisin çarşamba günü Uruzgan vilayetine komşu Kandahar bölgesinde 27 tondan fazla yasa dışı uyuşturucuyu yakarak imha ettiği bildirilmişti.

Afganistan hükümeti, uyuşturucu tehdidinden kurtulmuş bir ülke haline gelme hedefiyle haşhaş dahil yasadışı ürünlerin ekim, işlenme ve kaçakçılığıyla mücadele ediyor.

Kaynak: Xinhua
