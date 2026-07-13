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Albüm: Unıcef: Afganistan'da 3,7 Milyon Çocuk Yetersiz Beslenme Riskiyle Karşı Karşıya

Albüm: Unıcef: Afganistan'da 3,7 Milyon Çocuk Yetersiz Beslenme Riskiyle Karşı Karşıya
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UNICEF, Afganistan'da 5 yaş altı 3,7 milyon çocuğun yüksek düzeyde yetersiz beslenme riski altında olduğunu açıkladı. Raporda salgın hastalıklar, düşük aşılama oranları ve yetersiz su-hijyen hizmetlerinin krizi derinleştirdiği belirtildi.

KABİL, 13 Temmuz (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Afganistan'da 5 yaşın altındaki 3,7 milyon çocuğun yüksek düzeyde yetersiz beslenme riskiyle karşı karşıya olduğunu duyurdu.

UNICEF tarafından pazar günü yayımlanan raporda, tekrarlayan salgın hastalıklar, düşük aşılama oranları, yetersiz su, sanitasyon ve hijyen hizmetlerinin yanı sıra fon ve malzeme açıkları gibi birbiriyle bağlantılı birçok faktörün krizi derinleştirdiği belirtildi.

Kaynak: Xinhua
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