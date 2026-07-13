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Unıcef: Afganistan'da 3,7 Milyon Çocuk Yetersiz Beslenme Riskiyle Karşı Karşıya

Unıcef: Afganistan'da 3,7 Milyon Çocuk Yetersiz Beslenme Riskiyle Karşı Karşıya
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UNICEF, Afganistan'da 5 yaş altı 3,7 milyon çocuğun yüksek düzeyde yetersiz beslenme riskiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı. Gıda güvensizliği, salgın hastalıklar ve fon eksikliği krizi derinleştiriyor.

KABİL, 13 Temmuz (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Afganistan'da 5 yaşın altındaki 3,7 milyon çocuğun yüksek düzeyde yetersiz beslenme riskiyle karşı karşıya olduğunu duyurdu.

UNICEF tarafından pazar günü yayımlanan raporda, çocuklarda yetersiz beslenmenin temel nedeninin gıda ve beslenme güvensizliği olduğu vurgulandı. Kötü beslenme ve artan gıda güvensizliğinin, savunmasız durumdaki çocukları, henüz akut yetersiz beslenmenin en yoğun görüldüğü dönem başlamadan önce bile hayati tehlikeye sürüklediği uyarısında bulunuldu.

Raporda, tekrarlayan salgın hastalıklar, düşük aşılama oranları, yetersiz su, sanitasyon ve hijyen hizmetlerinin yanı sıra fon ve malzeme açıkları gibi birbiriyle bağlantılı birçok faktörün krizi derinleştirdiği belirtildi.

Rapordaki bulgular, beslenme çeşitliliğindeki azalma, öğün atlama ve çocukların ihtiyacın altında beslenmesi gibi erken uyarı işaretlerini ortaya koydu. UNICEF'in Afganistan Temsilcisi Tajudeen Oyewale, "Afganistan'daki küçük çocuklar, en kritik dönem henüz başlamadan bile yetersiz beslenmeye doğru sürükleniyor" dedi.

UNICEF, çocukların beslenme düzenini güvence altına almak ve yetersiz beslenme vakalarında yaşanacak artışı önlemek için acil fon çağrısında bulunarak, durum daha da kötüleşmeden en savunmasız grubu korumak için erken müdahalenin önemini vurguladı.

Kaynak: Xinhua
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