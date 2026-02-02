Haberler

Afganistan'da 2026 Yılının İlk Çocuk Felci Aşı Kampanyası Başlatıldı

Afganistan, 5 yaş altı 7,3 milyondan fazla çocuğun çocuk felci virüsüne karşı korunması amacıyla 2026'nın ilk aşı kampanyasını başlattı. Kampanya, 34 vilayetin 18'inde bir doz aşı uygulanarak yürütülecek.

KABİL, 2 Şubat (Xinhua) -- Afganistan 5 yaş altı 7,3 milyondan fazla çocuğun çocuk felci virüsüne karşı korunması amacıyla 2026 yılının ilk çocuk felci aşı kampanyasını başlattı.

Halk Sağlığı Bakanlığı Sözcüsü Şerafet Zaman Amarhil pazartesi günü başlatılan ve perşembe gününe kadar devam edecek kampanya kapsamında 34 vilayetin 18'inde çocuklara bir doz çocuk felci aşısı uygulanacağını söyledi.

Amarhil, aşiret büyükleri, din alimleri ve ebeveynleri kampanyanın gerektiği şekilde yürütülebilmesi için aktif katılım sağlamaya ve çocuk felciyle mücadele eden ekiplerle tam işbirliği yapmaya çağırdı.

Afganistan'da 2026'da şu ana kadar herhangi bir çocuk felci vakası kayda geçmedi. Ancak hükümetin çatışma sonrası dönemde hastalığın ortadan kaldırılmasına yönelik süren çabalarına rağmen 2025 yılında ülkede en az 9 vaka görülmüştü.

Afganistan ve komşusu Pakistan, dünyada çocuk felci hastalığının henüz tamamen ortadan kaldırılamadığı az sayıdaki ülkeler arasında yer alıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
