Afganistan Başbakanı'ndan Ülkeden Kaçanlara Eve Dönme Çağrısı

Afganistan Başbakanı'ndan Ülkeden Kaçanlara Eve Dönme Çağrısı
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Afganistan Geçici Hükümeti Başbakanı Molla Muhammed Hasan Ahund, 15 Ağustos 2021'deki yönetim değişikliği sonrası başka ülkelere kaçan Afganlara ülkelerine geri dönme çağrısında bulundu. Ahund, dönenlere zarar verilmeyeceğini ve uygun hizmetlerin sağlanacağını belirtti.

Afganistan geçici hükümeti Başbakanı Molla Muhammed Hasan Ahund, 15 Ağustos 2021'deki yönetim değişikliği sonrası başka ülkelere kaçan Afganlara ülkelerine geri dönme çağrısı yaptı.

Ahund, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, ülkeden kaçan tüm Afganların "eve dönmekte serbest olduğunu" ve "kimsenin onlara zarar vermeyeceğini" belirterek, "Atalarınızın topraklarına dönün ve barış ortamında yaşayın." ifadesini kullandı.

Ahund, ayrıca ülkelerine dönen Afganlara uygun hizmetler sunulması ve barınak sağlanması için yetkililere talimat verdiğini bildirdi.

ABD ve NATO'nun 2021'de Afganistan'dan çekilmesinin ardından çok sayıda Afgan ülkelerini terk etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 5 Haziran'da "ulusal güvenliğe yönelik tehditleri" gerekçe göstererek Afganistan dahil 12 ülkenin vatandaşlarının ABD'ye seyahatini yasaklamıştı.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
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